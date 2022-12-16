«Болонья» и «Горица» отменили товарищеский матч из-за новости о смерти Синиши Михайловича

Словенский клуб «Горица» объявил в социальных сетях, что не будет проводить товарищеский матч против итальянской «Болоньи» из-за смерти знаменитого футболиста и тренера Синиши Михайловича.

«В связи со смертью Синиши Михайлович товарищеский матч против «Болоньи», который должен был состояться завтра, перенесен. Футбольный клуб «Горица» выражает свои искренние соболезнования семье и друзьям. Да упокоится он с миром», — говорится в сообщении клуба.

Сербский тренер дважды тренировал «Болонью». Он впервые возглавил «Болонью» 14 лет назад, а во второй срок руководил этим клубом с 2019 года до начала сентября этого года, когда его уволили.