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20 апреля, 17:45

«Болонья» — «Интер»: онлайн-трансляция матча серии A

«Болонья» и «Интер» встретятся в матче 33-го тура чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Болонья» примет «Интер» в матче 33-го тура итальянской серии А в воскресенье, 20 апреля. Игра на стадионе «Ренато Даль-Ара» в Болонье начнется — в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Болонья» — «Интер» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 33-й тур.
20 апреля, 19:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:0
Интер

В прямом эфире игру показывает канал «Матч! Футбол 1», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Болонья» набрала 57 очков в 32 турах чемпионата Италии, «Интер» — 71 очко. Миланцы будут единолично возглавлять турнирную таблицу, если наберут очки в этой встрече. В первом круге команды сыграли вничью (2:2).

Футбол
ФК Болонья
ФК Интер (Интернационале)
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