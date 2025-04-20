«Интер» проиграл «Болонье», Орсолини забил ножницами на 90+4-й минуте

«Интер» на выезде проиграл «Болонье» в матче 33-го тура серии А — 0:1.

На 90+4-й минуте гол боковыми ножницами забил Риккардо Орсолини. На 57-й минуте красную карточку получил главный тренер хозяев Винченцо Итальяно.

«Интер» с 71 очком располагается на первом месте в таблице серии А. «Наполи» (71), занимающий вторую строчку, отстает по дополнительным показателям. «Болонья» с 60 очками — на 4-м месте.

26 апреля «Интер» примет «Рому» в 34-м туре, «Болонья» 28 апреля сыграет на выезде с «Удинезе».