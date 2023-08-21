Трансляция матча серии А «Болонья» — «Милан» начнется в 21.40 мск 21 августа

21 августа, в понедельник, «Болонья» дома примет «Милан» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.

Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль Ара» в Болонье, начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями матча «Болонья» — «Милан». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 21.40.

В последний раз команды играли друг с другом 15 апреля 2023 года. Тогда матч 30-го тура серии А завершился вничью со счетом 1:1.

В прошлом сезоне «Милан» занял четвертое место с 70 очками, а «Болонья» стала девятой с 54 баллами.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»