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Италия

Сегодня, 20:59

«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Болоньей»

Алина Савинова
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«Наполи» и «Болонья» сыграли вничью в матче 5-го тура серии А — 0:0.
Команды не забили голов в основное и добавленное время. На 72-й минуте встречи нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен не смог реализовать пенальти.

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел на игру в стартовом составе «Наполи» и провел на поле 76 минут.

Неаполитанцы занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 8 очков. Красно-синие идут на 11-й строчке (6 очков).

«Наполи» 27 сентября на своем поле примет «Удинезе». «Болонья» 28-го числа отправится в гости к «Монце».

Италия. Серия А. 5-й тур
24 сент, 19:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:0
Наполи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Болонья
ФК Наполи
Серия А
2
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