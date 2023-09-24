«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Болоньей»

Сегодня, 20:59
«Наполи» и «Болонья» сыграли вничью в матче 5-го тура серии А — 0:0.
Команды не забили голов в основное и добавленное время. На 72-й минуте встречи нападающий неаполитанцев Виктор Осимхен не смог реализовать пенальти.
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия вышел на игру в стартовом составе «Наполи» и провел на поле 76 минут.
Неаполитанцы занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 8 очков. Красно-синие идут на 11-й строчке (6 очков).
«Наполи» 27 сентября на своем поле примет «Удинезе». «Болонья» 28-го числа отправится в гости к «Монце».