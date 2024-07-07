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Сегодня, 08:52

«Болонья» претендует на Хуммельса

Виктория Кравченко
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Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс может продолжить карьеру в серии А.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, игроком интересуется «Болонья». В клубе ищут замену Рикардо Калафьори, который близок к переходу в лондонский «Арсенал».

Ранее Хуммельсом также интересовались «Милан» и «Рома».

35-летний футболист провел за «Боруссию» в общей сложности 508 матчей, в которых он отметился 38 голами и 23 результативными передачами.

Вместе с клубом из Дортмунда защитник стал двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Матс Хуммельс
ФК Болонья
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