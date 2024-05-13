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Сегодня, 00:16

«Болонья» впервые с 1964 года сыграет в Лиге чемпионов

Сергей Разин
корреспондент
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«Болонья» гарантировала себе попадание в топ-5 чемпионата Италии в сезоне-2023/24.

Таким образом, «красно-синие» примут участие в Лиге чемпионов впервые с 1964 года: тогда итальянская команда в Кубке европейских чемпионов уступила «Андерлехту» в отборочном раунде.

В сезоне-2024/25 от серии А в Лиге чемпионов примут участие минимум пять команд благодаря попаданию в топ-2 таблицы коэффициентов УЕФА — это одно из нововведений нового формата Лиги чемпионов, который предусматривает увеличение числа участников с 32 до 36.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Болонья
Серия А
0
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