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Италия

20 мая, 23:35

«Ювентус» за 10 минут отыгрался со счета 0:3 и сыграл вничью с «Болоньей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Болонья» — «Ювентус».
Фото Global Look Press
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«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Болоньей» в матче 37-го тура серии А — 3:3.

Дубль за хозяев оформил Риккардо Калафьори. Защитник отличился на 2-й и 53-й минутах. Еще один мяч на 11-й минуте забил Сантьяго Кастро.

Туринцы уступали со счетом 0:3 до 76-й минуты, когда забил Федерико Кьеза. На 83-й минуте отличился Аркадиуш Милик, а минуту спустя ничью «Ювентусу» принес гол Кенана Йылдыза.

«Ювентус» (68 очков) остается на четвертом месте в серии, продолжая уступать «Болонье» (68), идущей третьей, по дополнительным показателям за тур до конца чемпионата.

Матч стал для «Ювентуса» первым после увольнения главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Обязанности главного тренера команды исполняет уругваец Паоло Монтеро.

Италия. Серия А. 37-й тур
20 мая, 21:45. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
3:3
Ювентус

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Болонья
ФК Ювентус
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