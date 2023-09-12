Бонуччи подаст в суд на «Ювентус»

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи собирается подать в суд на «Ювентус» из-за нанесения профессионального и имиджевого ущерба, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, с точки зрения 36-летнего итальянца условия, с которыми ему приходилось сталкиваться после отстранения от основной команды, считались «аномальными» для профессионала, например, вечерние тренировки отдельно от товарищей по команде, даже не встречаясь с игроками и техническим персоналом, отсутствие доступа в тренажерный зал, бассейн и ресторан.

Сам Бонуччи уточнил, что любая сумма, полученная в результате решения суда, будет пожертвована Neuroland. Это ассоциация, которая поддерживает семьи детей, госпитализированных в отделение детской нейрохирургии в Турине. А также Live Onlus, организации, которая закупает и передает дефибрилляторы для спортивных клубов и школ.

Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2018 года. Ранее он играл за команду с 2010 по 2017 год. За все время он провел 502 матча за команду, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.