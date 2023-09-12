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Италия

Сегодня, 12:12

Бонуччи подаст в суд на «Ювентус»

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Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи собирается подать в суд на «Ювентус» из-за нанесения профессионального и имиджевого ущерба, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, с точки зрения 36-летнего итальянца условия, с которыми ему приходилось сталкиваться после отстранения от основной команды, считались «аномальными» для профессионала, например, вечерние тренировки отдельно от товарищей по команде, даже не встречаясь с игроками и техническим персоналом, отсутствие доступа в тренажерный зал, бассейн и ресторан.

Сам Бонуччи уточнил, что любая сумма, полученная в результате решения суда, будет пожертвована Neuroland. Это ассоциация, которая поддерживает семьи детей, госпитализированных в отделение детской нейрохирургии в Турине. А также Live Onlus, организации, которая закупает и передает дефибрилляторы для спортивных клубов и школ.

Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2018 года. Ранее он играл за команду с 2010 по 2017 год. За все время он провел 502 матча за команду, забил 37 голов и сделал 10 результативных передач.

Леонардо Бонуччи
ФК Ювентус
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 Интер 3 3 0 0 8-0 9
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 Милан 3 3 0 0 8-2 9
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 Ювентус 3 2 1 0 6-1 7
4
 Лечче 3 2 1 0 6-3 7
5
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
6
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
7
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 3 0 2 1 3-5 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
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38 тур
16.09 16:00
Ювентус – Лацио
 - : -
16.09 19:00
Интер – Милан
 - : -
16.09 21:45
Дженоа – Наполи
 - : -
17.09 13:30
Кальяри – Удинезе
 - : -
17.09 16:00
Фрозиноне – Сассуоло
 - : -
17.09 16:00
Монца – Лечче
 - : -
17.09 19:00
Фиорентина – Аталанта
 - : -
17.09 21:45
Рома – Эмполи
 - : -
18.09 19:30
Салернитана – Торино
 - : -
18.09 21:45
Верона – Болонья
 - : -
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