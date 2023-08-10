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Италия

Сегодня, 05:49

Бонуччи подтвердил свой уход из «Ювентуса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи обратился к фанатам клуба. 36-летний итальянец может покинуть туринский клуб, так как тренерский штаб на него не рассчитывает.

«Здесь я многому научился, боролся и много мечтал. Больше, чем я думал. Сегодняшняя реальность в месте, которое я по-прежнему воспринимаю как дом, продолжает учить меня тому, как много любви и привязанности может выходить за рамки навязанных ситуаций. Спасибо всем фанатам «Ювентуса» с первого дня и по сей день!» — написал Бонуччи в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Интер» и «Лацио», а также «Аякс».

В прошедшем сезоне Бонуччи сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.

Леонардо Бонуччи
Футбол
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