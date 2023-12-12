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Италия

Сегодня, 15:08

Бонуччи рассказал, что думает об игра Модрича в «Реале»

Виктория Кравченко
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Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи рассказал, что думает об игре полузащитника «Реала» Луки Модрича. Он заявил, что чувствует к хорвату восхищение.

«Мне очень нравится Лука Модрич, я чувствую к небу особую привязанность и восхищение. То, что он сделал за свою карьеру, а особенно в последние годы — это потрясающе. Это признак настоящего чемпиона и исключительного футболиста», — цитирует Бонуччи Marca.

Сегодня, 12 декабря, «Унион» и «Реал» сыграют в матче Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 мск.

ФК Реал
ФК Унион Берлин
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