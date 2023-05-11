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Италия

Сегодня, 22:32

Бонуччи стал шестым игроком, сыгравшим 500 матчей за «Ювентус» во всех турнирах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи достиг отметки в 500 матчей за «Ювентус».

Бонуччи вышел в стартовом составе команды на первый матч полуфинала Лиги Европы против «Севилья». Как сообщает Opta, это 500-я игра для 36-летнего футболиста во всех турнирах за «бьянконери».

Бонуччи стал шестым игроком «Ювентуса», достигшим этой отметки. Рекорд принадлежит бывшему форварду туринцев Алессандро Дель Пьеро — 705 матчей за клуб.

На втором месте по матчам за «Ювентус» находится Джанлуиджи Буффон (685), на третьей строчке — Джорджо Кьеллини (561), на четвертой — Гаэтано Ширеа (552), на пятой — Джузеппе Фурино (528).

Источник: Opta
Леонардо Бонуччи
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
ФК Ювентус
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