Бонуччи стал шестым игроком, сыгравшим 500 матчей за «Ювентус» во всех турнирах

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи достиг отметки в 500 матчей за «Ювентус».

Бонуччи вышел в стартовом составе команды на первый матч полуфинала Лиги Европы против «Севилья». Как сообщает Opta, это 500-я игра для 36-летнего футболиста во всех турнирах за «бьянконери».

Бонуччи стал шестым игроком «Ювентуса», достигшим этой отметки. Рекорд принадлежит бывшему форварду туринцев Алессандро Дель Пьеро — 705 матчей за клуб.

На втором месте по матчам за «Ювентус» находится Джанлуиджи Буффон (685), на третьей строчке — Джорджо Кьеллини (561), на четвертой — Гаэтано Ширеа (552), на пятой — Джузеппе Фурино (528).