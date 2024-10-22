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Сегодня, 14:48

Бонуччи вошел в тренерский штаб молодежной сборной Италии по футболу

Алина Савинова
Леонардо Бонуччи.
Фото Global Look Press
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Бывший защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи стал помощником главного тренера национальной молодежной команды страны U-20, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

Молодежную сборную Италии возглавляет Бернардо Корради.

«Леонардо возвращается домой. Он сделает это в другой роли, но с теми же энтузиазмом и любовью к майке сборной, что и всегда. Я убежден, что Лео может сильно вырасти в штабе и внести важный вклад в создание реестра тренеров FIGC», — заявил президент федерации Габриэле Гравина.

Бонуччи завершил игровую карьеру в мае этого года в возрасте 37 лет. Большую часть своей карьеры он провел в «Ювентусе» — футболист выступал за туринскую команду с 2010 по 2017 год и с 2018-го по 2023-й. Также он играл за «Фенербахче», «Интер», «Милан», «Бари», «Унион» и другие клубы.

Летом Бонуччи прошел тренерский курс УЕФА категории B. Работа в «молодежке» Италии будет для него первым тренерским опытом.

Бонуччи является девятикратным чемпионом Италии (в составе «Ювентуса» и «Интера»), а также двукратным финалистом Лиги чемпионов.

Леонардо Бонуччи
Сборная Италии по футболу

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