Божович: «Миранчуку лучше остаться в Европе»

Бывший тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Алексей уже 3-4 года выступает в Европе. У него точно будет шанс закрепиться в одном из европейских клубов. Ему лучше оставаться там. Алексей мог бы заиграть в чемпионатах Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов — вариантов много», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 10 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Его контракт с итальянской командой рассчитан до июня 2025 года.