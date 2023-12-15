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Италия

Сегодня, 11:00

Божович: «Миранчуку лучше остаться в Европе»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович высказался о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Алексей уже 3-4 года выступает в Европе. У него точно будет шанс закрепиться в одном из европейских клубов. Ему лучше оставаться там. Алексей мог бы заиграть в чемпионатах Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов — вариантов много», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 10 матчей за «Аталанту» во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Его контракт с итальянской командой рассчитан до июня 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/bozhovich-miranchuku-luchshe-ostatsya-v-evrope-on-mog-by-zaigrat-v-italii-ispanii-belgii-niderlandakh-315440/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Миодраг Божович
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