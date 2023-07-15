Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 19:11

«Брайтон» может подписать защитника «Фиорентины» Игора

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Фиорентины» Игор близок к переходу в «Брайтон», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, «чайки» переключились на вариант с 25-летним бразильцем после того, как «Челси» отклонил несколько предложений по Леви Колвиллу, который в прошедшем сезоне выступал за «Брайтон» на правах аренды.

Игор уже согласовал условия контракта с «Брайтоном». Он выступает за флорентийцев с 2021 года.

В сезоне-2022/23 защитник провел 42 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Фиорентина
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В чемпионате России впервые появится китайский волейболист. Его перехватили из Польши
Туниска проиграла Уимблдон и расплакалась перед принцессой. Ей не помог наполовину русский муж
Тяжелораненый российский военнослужащий спас трех офицеров в зоне СВО
ФСБ опубликовала видео задержания готовивших покушения на Симоньян и Собчак
Костомаров опубликовал первое после выписки фото с семьей
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сассуоло» арендовал вратаря Краньо у «Монцы»

«Ньюкасл» предложил «Наполи» 95 миллионов евро за Кварацхелию