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Италия

Сегодня, 19:20

«Брайтон» согласовал условия контракта с защитником «Фиорентины»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Фиорентины» Игор перейдет в «Брайтон», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб и бразильский футболист достигли соглашения о контракте до лета 2027 года. «Фиорентина» и «Брайтон» продолжают переговоры о цене 25-летнего игрока.

Игор выступает за флорентийцев с 2021 года. В сезоне-2022/23 защитник провел 42 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Фиорентина
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