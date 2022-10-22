«Венеция» Черышева и «Брешия» сыграли вничью

Сегодня, 16:54
«Венеция» и «Брешия» сыграли вничью в матче 10-го тура серии B. Российский полузащитник Денис Черышев вышел в стартовом составе «Венеции» и провел на поле все 90 минут.
Его команда с 9 очками после 10 игр занимает 16-е место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
Серия B
10-й тур
«Брешия» — «Венеция» — 1:1 (1:0)
Голы: Ндой, 31 (1:0). Чрнигой, 87 (1:1)
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