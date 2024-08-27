Буффон получит награду президента УЕФА

Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон получит награду президента УЕФА на мероприятии 29 августа за выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества. Награда вручается с 1998 года.

«Тот факт, что он решил последовать за своим клубом в серию В на пике своей карьеры, несмотря на то, что на него претендовали топ-клубы со всего мира, говорит о многом», — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

25 июля 46-летний Буффон стал спортивным директором сборных Италии и будет курировать как старшую, так и молодежную сборную страны.