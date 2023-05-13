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Италия

Сегодня, 10:49

Буффон прокомментировал ситуацию с расследованием в отношении «Ювентуса»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон, долгое время выступавший за «Ювентус», прокомментировал ситуацию с расследованием в отношении туринского клуба.

«Мне кажется, что подобными вещами занимаются все клубы. Меня удивляет такой исход ситуации, хотя у меня очень поверхностное представление о происходящем. Не хотел бы углубляться в это, чтобы не сказать какую-нибудь глупость», — цитирует Буффона Football Italia.

«Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице серии A после обвинений в финансовых махинациях во время эпидемии коронавируса. Однако позже баллы были возвращены, а расследование снова начато.

Джанлуиджи Буффон
ФК Ювентус
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