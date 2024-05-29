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Сегодня, 20:23

Буффон считает, что «Наполи» и Конте — идеальный союз

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мнением о возможном назначении Антонио Конте на пост главного тренера «Наполи».

«Мне кажется, это идеальный союз, для которого настало самое подходящее время. Конте найдет в «Наполи» те эмоции, в которых он нуждается, а у клуба появился настоящий лидер, который необходим клубу в нынешней ситуации», — цитирует Буффона Mediaset.

Ранее сообщалось, что 54-летний итальянец согласовал условия контракта с неаполитанцами. В сезоне-2023/24 команда финишировала на десятом месте в серии А.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

Антонио Конте
Джанлуиджи Буффон
ФК Наполи
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Буффон поделился мнением о желании «Ювентуса» назначить Мотту на пост главного тренера