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Сегодня, 01:38

Буффон стал спортивным директором сборных Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Джанлуиджи Буффон.
Фото Reuters
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Бывший вратарь «Ювентуса» и «Пармы» Джанлуиджи Буффон стал спортивным директором сборных Италии и будет курировать как старшую, так и молодежную сборную страны, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 46-летний итальянец надеется, что сможет помочь национальной команде хорошо выступить на чемпионате мира в 2026 году, а его работа с молодежными командами поможет развивать и продвигать таланты в первой сборной.

Ранее Буффон был главой делегации сборной Италии на чемпионате Европы-2024.

Джанлуиджи Буффон
Футбол
Сборная Италии по футболу
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