Буффон стал спортивным директором сборных Италии

Бывший вратарь «Ювентуса» и «Пармы» Джанлуиджи Буффон стал спортивным директором сборных Италии и будет курировать как старшую, так и молодежную сборную страны, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 46-летний итальянец надеется, что сможет помочь национальной команде хорошо выступить на чемпионате мира в 2026 году, а его работа с молодежными командами поможет развивать и продвигать таланты в первой сборной.

Ранее Буффон был главой делегации сборной Италии на чемпионате Европы-2024.