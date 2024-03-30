Булыкин: «Миранчук доказывает, что он хочет стать лидером «Аталанты»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 30-го тура серии А против «Наполи» (3:0). На счету россиянина гол и результативная передача.

«Миранчук сейчас в полном порядке и доказывает, что он хочет играть и стать лидером «Аталанты». Это заслуживает огромного уважения. Он молодец, так держать! Если Миранчук в следующих играх продолжит показывать столь достойный уровень, тогда, во-первых, «Аталанта» сможет пробиться в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов, и, во-вторых, у самого Алексея будет больший шанс попасть в топ-клуб», — сказал Булыкин «СЭ».

«Аталанта» после 30 туров набрала 50 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Наполи» (45) идет на 7-й строчке.

(Денис Сафронов)