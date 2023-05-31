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Италия

31 мая, 22:47

Булыкин: «На месте Кокорина я бы еще раз попробовал заиграть в Италии»

Мария Гусева
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Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что «Арис» хочет выкупить нападающего Александра Кокорина у «Фиорентины».

«Все зависит от него, от того, чего он хочет, — цитирует «Газета.Ru» Булыкина. — Понятное дело, он проявил себя там хорошо и клуб его хочет оставить. Не знаю, какие условия ему там предлагают, может, и «свой» чемпионат Кокорин наконец-то нашел. Но я бы на его месте опять попробовал себя в итальянском чемпионате. Потому что на Кипре — это одно, а в европейском чемпионате — другое. Хотя у него там все сложилось, его любят, тренер ему доверяет, команда будет играть в Лиге чемпионов. Вопрос только в финансовой стороне. Если договорится, то может и поиграть на Кипре. Но, учитывая время, его желания, он сам будет решать. Я бы на его месте, конечно, попробовал еще раз зацепиться в Италии».

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» в августе прошлого года, срок аренды истекает этим летом.

В этом сезоне Кокорин помог «Арису» выиграть чемпионат и Кубок Кипра. Он провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач. Ассоциация футболистов Кипра признала 32-летнего Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Источник: Газета.Ru
Александр Кокорин
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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