Булыкин прокомментировал снятие 10 очков с «Ювентуса»

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин отреагировал на решение итальянской прокуратуры лишить «Ювентус» десяти очков в турнирной таблице серии А из-за налоговых махинаций и сокрытия прибыли.

«Конечно, это сильно влияет и психологически, и физически. Все-таки команда бьется за результат и всегда хочет играть в Лиге чемпионов. Во-первых, это дополнительные деньги. Во-вторых, это высокий уровень футбола. В третьих — проверка на профессионализм для футболистов и всех работников клуба. Когда всего этого нет, возникают вопросы и у болельщиков, и у спонсоров, и у руководства, хотя оно само допустило множество ошибок, если прокуратура имеет к ним вопросы. Я не думаю, что кто-то покинет «Ювентус» из-за этого, просто в следующем сезоне клуб с удвоенной энергией будет биться и положит все на алтарь победы для того, чтобы вернуться в Лигу чемпионов и побороться за победу в чемпионате Италии», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

До лишения очков «Ювентус» с 69 очками занимал 2-е место в серии А. Теперь туринский клуб с 59 баллами идет на 7-й строчке за два тура до конца чемпионата Италии.

28 мая «Ювентус» встретится с «Миланом», который расположился на 4-й позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата (64 очка). Начало игры — в 21.45 по московскому времени.