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Италия

Сегодня, 16:44

Булыкин рассказал о шансах Кокорина вернуться в серию А

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Динамо», «Локомотива», сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард Александр Кокорин еще способен себя проявить в серии А.

— Если Кокорин «перезагрузит» карьеру на Кипре, может, он еще «Фиорентине» пригодится, которой принадлежит?
— Ну, естественно, когда он вернется, тренер посмотрит на него на тренировках. Наверняка даст ему шанс. И вот тут главное, чтобы Кокорин себя проявил. Потому что если он себя не проявит Серии А, ему скажут: «Все, спасибо, езжай дальше играть на Кипр». Этот момент будет самым сложным для Саши. Италия — все же совсем другой чемпионат, уровень игры, — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Кокорин перешел в «Арис» летом 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Арис» 16 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-rasskazal-o-shansah-kokorina-vernut-sya-v-seriyu-a/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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