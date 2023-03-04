Булыкин считает, что Миранчук не получит награду лучшему игроку февраля в серии А

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник «Торино» Алексей Миранчук не получит награду лучшему игроку февраля в серии А.

«Думаю, он не выиграет номинацию «игрок месяца». Смотрю иногда его матчи, радует, что он находит себя и получает больше игрового времени. Когда он станет одним из лидеров команды, тогда скажем, что он красавчик. Прогресс в «Торино»? Это громко сказано. Здесь нужна результативность, он должен чувствовать уверенность и игровой тонус. Когда все это случится, тогда скажем, что Миранчук не отпустил руки и красавец», — приводит Metaratings слова Булыкина.

Помимо Миранчука, на награду лучшему футболисту февраля в чемпионате Италии претендуют Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — «Наполи»), Федерико Баскиротто («Лечче») и Анхель Ди Мария («Ювентус»).