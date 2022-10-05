Булыкин считает, что «Наполи» с Кварацхелией может стать чемпионом Италии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича молодец, что забивает. У него высокая мотивация, хочет показать себя. Главное — не останавливаться на достигнутом. Потенциал у него большой, он это и в России доказал», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Также он предположил, за счет чего у 21-летнего полузащитника получилось так быстро заиграть за итальянский клуб.

«Огромная мотивация, доверие Спаллетти и хорошая физическая форма. Самое важное Кварацхелии не расслабляться, а то можно и травму получить, потом снизить требования к себе», — добавил экс-игрок сборной России.

Полузащитник батумского «Динамо» перешел в «Наполи» летом 2022 года. Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 10 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.