Бывшего тренера «Спартака» критикуют в Италии

Сегодня, 14:20
Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ярко стартовал в серии А во главе «Торино» и одно время даже вывел команду в лидеры.
Однако воскресное домашнее поражение (0:1) от «Фиорентины» в 11-м туре серии А отбросило гранатовых на 10-е место. Это шестое поражение «Торино» в семи последних встречах, включая Кубок Италии, а Ваноли получил низкие оценки от СМИ и порцию критики:
Corriere dello Sport — 5,0.
Tuttosport — 5,5.
Gazzetta dello Sport — 5,5.
В субботу, 9 ноября, «Торино» ждет дерби против «Ювентуса» на поле соперника.