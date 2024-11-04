Бывшего тренера «Спартака» критикуют в Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ярко стартовал в серии А во главе «Торино» и одно время даже вывел команду в лидеры.

Однако воскресное домашнее поражение (0:1) от «Фиорентины» в 11-м туре серии А отбросило гранатовых на 10-е место. Это шестое поражение «Торино» в семи последних встречах, включая Кубок Италии, а Ваноли получил низкие оценки от СМИ и порцию критики:

Corriere dello Sport — 5,0.

Tuttosport — 5,5.

Gazzetta dello Sport — 5,5.

В субботу, 9 ноября, «Торино» ждет дерби против «Ювентуса» на поле соперника.