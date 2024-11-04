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Сегодня, 14:20

Бывшего тренера «Спартака» критикуют в Италии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Паоло Ваноли.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли ярко стартовал в серии А во главе «Торино» и одно время даже вывел команду в лидеры.

Однако воскресное домашнее поражение (0:1) от «Фиорентины» в 11-м туре серии А отбросило гранатовых на 10-е место. Это шестое поражение «Торино» в семи последних встречах, включая Кубок Италии, а Ваноли получил низкие оценки от СМИ и порцию критики:

Corriere dello Sport — 5,0.

Tuttosport — 5,5.

Gazzetta dello Sport — 5,5.

В субботу, 9 ноября, «Торино» ждет дерби против «Ювентуса» на поле соперника.

Футбол
ФК Торино
Паоло Ваноли

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