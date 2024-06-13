Бывшего защитника «Спартака» Боккетти пытаются трудоустроить на место экс-тренера красно-белых Ваноли

Как стало известно «СЭ», агент 37-летнего чемпиона России-2017 в составе «Спартака» Сальваторе Боккетти предложил услуги клиента в качестве главного тренера дебютанту серии А «Венеции».

Экс-защитник красно-белых не приоритетный вариант, однако у представителя Сальваторе хорошие отношения с клубом, который вывел в высшей дивизион Паоло Ваноли, связанный с той же агентской группой.

При этом сам Ваноли готов перейти в «Торино», в котором только что расстались с Иваном Юричем, но проблема заключается в том, что у Паоло еще действует контракт с «Венецией», а отступные за него составляют 1 миллион евро.

Если туринцам удастся вдвое снизить сумму или отдать в «Венецию» кого-то из своих футболистов в качестве компенсации, Ваноли возглавит гранатовых до конца июня.