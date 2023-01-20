20 января, 23:39
Бывшие руководители «Ювентуса» получили запреты работать в итальянском футболе на различные сроки, сообщает TWM.
Бывший управляющий директор «Ювентуса» Фабио Паратичи: временный запрет на 30 месяцев осуществлять деятельность в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.
Бывший спортивный директор Федерико Керубини: 16-месячный временный запрет на осуществление деятельности в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.
Бывший президент «Юве» Андреа Аньелли: временное 24-месячное прекращение деятельности в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.
Бывший вице-президент Павел Недвед: временный запрет на 8 месяцев для осуществления деятельности в рамках турниров, которые проходят под эгидой Федерации футбола Италии, с запросом на распространение данного запрета на все турниры в рамках УЕФА и ФИФА.
«Ювентус» был лишен 15 очков в турнирной таблице нынешнего сезона чемпионата Италии за финансовые махинации.
В конце ноября большинство членов совета директоров «Ювентуса» подали в отставку.
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Основные источники исследования