Итальянский журналист Будель: «В Италии знают про «Зенит». Это многолетний лидер и чемпион России»

Бывший футболист «Пармы» и «Брешии», журналист DAZN Алессандро Будель в интервью «СЭ» рассказал о своем представлении о современном российском футболе.

— Кого из российских игроков прошлого вы могли бы отметить применительно к серии А?

— У нас многие помнят Шалимова образца «Фоджи» и раннего «Интера». Еще я бы назвал Колыванова, который отыграл в серии А много сезонов.

— Какое представление вы имеете о современном российском футболе?

— Не могу сказать, что я сильно осведомлен о положении дел в российском футболе. Но, разумеется, знаю о том, что в нем доминирует клуб из Санкт-Петербурга. «Зенит» — это ваш многолетний лидер и чемпион, который, как я понимаю, является фаворитом и в этом сезоне. В Италии знают про «Зенит», именно про этот клуб говорили и писали чаще всего.

— Сборную Италии возглавляет Лучано Спаллетти, который дважды становился чемпионом России как раз с «Зенитом». Ваше мнение об этом тренере?

— Всей своей карьерой Лучано заслужил право возглавить сборную Италии. Не думаю, что ему было просто выиграть два подряд титула у вас в стране, а уж чемпионство «Наполи» — это и вовсе экстраординарное событие. Считаю, что Спаллетти — тренер высочайшего уровня со своим узнаваемым почерком. Не сомневаюсь, что он был в свое время звездой в российском чемпионате, то же самое можно сказать о нем и применительно к Италии.