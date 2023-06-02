Семин: «История с покупкой Хвичи — откопанный скаутами бриллиант»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«История с покупкой Хвичи — откопанный скаутами бриллиант, — цитирует Sport24 Семина. — «Наполи» однозначно попал в точку. Продление контракта с Хвичей говорит о том, что этот игрок им очень нужен. Он в Европе один из самых талантливых молодых игроков. Это футболист, который для клуба будет стоить больших денег. На сегодняшний момент Хвича приносит громадную пользу. В Италии он лучший игрок на своей позиции. Тренер хорошо знал Хвичу и видел его в основном составе, потому что имел информацию о российской лиге, он сам работал здесь. Кварацхелия попал в свою атмосферу по менталитету, традициям и любви к футболу. Все сложилось в комплексе, и поэтому он вырос большим игроком».

В текущем сезоне 22-летний Кварацхелия провел 42 матча за неаполитанцев, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.