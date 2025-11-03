Бывший главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси может возглавить «Дженоа»

Бывший главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси может стать новым наставником «Дженоа», сообщает Sky Sport Italia.

После увольнения Патрика Виейра клуб активно ищет ему замену. По данным источника, переговоры с Де Росси идут успешно и ожидается, что он подпишет контракт до конца сезона.

41-летний Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года, сменив в должности португальца Жозе Моуринью. В 30 матчах под руководством Де Росси команда одержала 14 побед, потерпела 7 поражений и сыграла 9 ничьих.

После 9 туров сезона итальянской Серии А «Дженоа» набрал всего 3 очка и занимает последнее, 20-е место.