Бывший главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси может возглавить «Дженоа»

3 ноября, 20:14
Бывший главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси может стать новым наставником «Дженоа», сообщает Sky Sport Italia.
После увольнения Патрика Виейра клуб активно ищет ему замену. По данным источника, переговоры с Де Росси идут успешно и ожидается, что он подпишет контракт до конца сезона.
41-летний Де Росси возглавил «Рому» в январе 2024 года, сменив в должности португальца Жозе Моуринью. В 30 матчах под руководством Де Росси команда одержала 14 побед, потерпела 7 поражений и сыграла 9 ничьих.
После 9 туров сезона итальянской Серии А «Дженоа» набрал всего 3 очка и занимает последнее, 20-е место.
03.11.2025
korkodil
Пока не поздно, раз с Джеррардом не получилось... Вперед, Спартак!
03.11.2025