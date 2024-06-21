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Сегодня, 20:03

Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Торино»

Паоло Ваноли (справа).
Фото ФК «Торино»
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«Торино» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды. Как сообщает клубная пресс-служба, 51-летний специалист подписал контракт на два года.

В туринской команде итальянец заменил Ивана Юрича.

В четверг Ваноли ушел из «Венеции», которую он возглавлял с ноября 2022 года и которую в прошлом сезоне вывел в серию А.

В сезоне-2021/22 «Спартак» под руководством Ваноли стал победителем Кубка России.

В минувшем сезоне «Торино» занял девятое место в турнирной таблице серии А.

ФК Торино
Паоло Ваноли
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