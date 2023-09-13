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Италия

Сегодня, 18:29

Бывший голкипер «Интера» Ханданович хочет завершить карьеру

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший голкипер «Интера» Самир Ханданович может завершить карьеру в ближайшее время, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Ханданович готовится уйти из профессионального футбола после того, как этим летом стал свободным агентом. Голкипер может остаться в «Интере» в другой роли.

Ханданович выступал за «нерадзурри» с 2012 по 2023 год. Он провел за команду 455 матчей, пропустил 471 мяч и 166 раз отстоял на ноль. Вместе с командой он один раз становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

1 июля 39-летний словенец покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Самир Ханданович
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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