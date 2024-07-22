Бывший игрок «Ювентуса» Бонуччи дал совет Кьезе

Бывший игрок «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился мнением о будущем Федерико Кьезы к туринском клубе.

«Думаю, Кьезе нужно понять, чего он хочет. В последние годы у него были сложности физического и психологического плана, и теперь ему нужно сделать шаг вперед, чтобы стать топ-игроком. Надеюсь, он останется в «Ювентусе», — цитирует Бонуччи Sky Sport Italia.

В сезоне-2023/24 Кьеза провел 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи. Также полузащитник выступал за сборную Италии на Евро-2024, в 4 встречах Кьеза не отметился результативными действиями.