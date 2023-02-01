Бывший игрок «Ювентуса», осужденный за незаконный оборот наркотиков, оправдан спустя 17 лет после приговора

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Бывший игрок «Ювентуса» и «Наполи» Микеле Падовано оправдан по обвинению в торговле наркотиками, по которому он был осужден в 2006 году, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Падовано в мае 2006 года, когда ему было 39 лет, был арестован в Милане по обвинению в причастности к трафику наркотических веществ. В итоге он получил 6 лет и 8 месяцев тюрьмы, провел в заключении 3 месяца и еще 8 — под домашним арестом, ожидая суда.
В январе 2021 года кассационная инстанция отменила предыдущие приговоры и назначила новый апелляционный процесс. 1 февраля 2023 года Падовано был оправдан по всем пунктам обвинения.
По итогам расследования, было установлено, что Падовано тогда одолжил 40 тысяч евро своему другу, не подозревая о том, куда будут вложены деньги.
В составе «Ювентуса» футболист стал чемпионом Италии (1997) и победителем Лиги чемпионов (1996).
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