Бывший нападающий «Арсенала» Луполи станет тренером молодежной команды «Монци»

Сегодня, 09:20
Бывший нападающий «Арсенала» Артуро Луполи станет тренером молодежной команды «Монци», сообщает журналист Николо Скира.
Луполи в свое время был звездой молодежной лиги Италии и перебрался в «Арсенал», который заплатил за 16-летнего игрока «Парме» 200 тысяч фунтов стерлингов.
Однако он так и не смог закрепиться в основе английского клуба, разъезжая по арендам.
В общей сложности, за карьеру Лцполи сменил 18 команд.
35-летний футболист закончил карьеру в 2002 году. Работа в «Монце» будет его первым опытом на посту тренера.