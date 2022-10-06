Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:20

Бывший нападающий «Арсенала» Луполи станет тренером молодежной команды «Монци»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший нападающий «Арсенала» Артуро Луполи станет тренером молодежной команды «Монци», сообщает журналист Николо Скира.

Луполи в свое время был звездой молодежной лиги Италии и перебрался в «Арсенал», который заплатил за 16-летнего игрока «Парме» 200 тысяч фунтов стерлингов.

Однако он так и не смог закрепиться в основе английского клуба, разъезжая по арендам.

В общей сложности, за карьеру Лцполи сменил 18 команд.

35-летний футболист закончил карьеру в 2002 году. Работа в «Монце» будет его первым опытом на посту тренера.

ФК Монца
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека покинула Россию
Джокович заговорил на русском! Братский поступок в Астане
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Генерал Картаполов призвал лучше информировать о ходе спецоперации
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Влахович признался, что рад играть в одной команде с Ди Марией