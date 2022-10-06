Бывший нападающий «Арсенала» Луполи станет тренером молодежной команды «Монци»

Бывший нападающий «Арсенала» Артуро Луполи станет тренером молодежной команды «Монци», сообщает журналист Николо Скира.

Луполи в свое время был звездой молодежной лиги Италии и перебрался в «Арсенал», который заплатил за 16-летнего игрока «Парме» 200 тысяч фунтов стерлингов.

Однако он так и не смог закрепиться в основе английского клуба, разъезжая по арендам.

В общей сложности, за карьеру Лцполи сменил 18 команд.

35-летний футболист закончил карьеру в 2002 году. Работа в «Монце» будет его первым опытом на посту тренера.