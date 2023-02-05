Бывший нападающий «Милана» Пато вел переговоры с «Монцей»

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Бывший нападающий «Милана» Алешандре Пато рассказал, что вел переговоры с «Монцей».
«Я уже разговаривал с Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани, но в серию B не допускаются футболисты из стран, которые не входят в ЕС. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, теперь, когда они выступают в cерии А, я получу от них сообщение» — сказал Пато La Gazzetta dello Sport.
В настоящий момент 33-летний бразилец находится в статусе свободного агента. Последним клубом нападающего был «Орландо Сити» из МЛС.
До МЛС форвард играл за «Челси», «Милан» и «Вильярреал». Также он провел 27 матчей за сборную Бразилии и забил десять мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования