Бывший полузащитник «Рубина» Абильдгор подписал контракт с «Вероной»

Полузащитник «Селтика» Оливер Абильдгор перешел в «Верону», сообщает сайт итальянской команды.

Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года. Портал Тransfermarkt оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.

В этом сезоне Абильдгор сыграл за «Селтик» в девяти матчах, суммарно проведя на поле 156 минут. 26-летний датчанин не отметился результативными действиями за шотландскую команду.

На счету Абильдгора 62 матча за казанский «Рубин», в которых футболист отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.