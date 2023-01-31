Бывший полузащитник «Рубина» Абильдгор подписал контракт с «Вероной»

Сегодня, 21:38
Полузащитник «Селтика» Оливер Абильдгор перешел в «Верону», сообщает сайт итальянской команды.
Арендное соглашение рассчитано до лета 2023 года. Портал Тransfermarkt оценивает полузащитника в 5 миллионов евро.
В этом сезоне Абильдгор сыграл за «Селтик» в девяти матчах, суммарно проведя на поле 156 минут. 26-летний датчанин не отметился результативными действиями за шотландскую команду.
На счету Абильдгора 62 матча за казанский «Рубин», в которых футболист отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования