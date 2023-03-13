Моратти: «Интер» испытывает кризис. Лукаку все еще очень плох"

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мнением о текущем положении дел в команде.

«Команда переживает кризис. Команда сильна и тренер хорош, но результатов пока нет. Мы имеем дело со сложностями, которые уже были ранее. Команда не сфокусирована на результате. Извините, но она беспорядочна, учитывая качество футболистов в составе. Некоторые из них не в форме. Лукаку очень плох, он все еще очень медлителен», — цитирует Моратти Leggo.

В этом сезоне «Интер» идет на втором месте с 50 очками, отставая от «Наполи» на 18 очков.