Аньелли после чемпионства «Интера» написал в соцсетях дату 20-го титула «Ювентуса» в серии А: «16 мая 1982 года»

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли после 20-го чемпионства «Интера» в серии А, написал в соцсетях, когда туринцы выиграли свой 20-й титул.

«16 мая 1982 года. До конца», — написал Аньелли в соцсети X.

Аньелли покинул пост президента «Ювентуса» в ноябре 2022 года.

«Интер» 22 апреля обыграл «Милан» (2:1) в 33-м туре чемпионата Италии и досрочно стал чемпионом страны в сезоне-2023/24. Этот трофей стал для команды 20-м в серии А. Черно-синих опережает только «Ювентус», на счету которого 36 чемпионских титулов.