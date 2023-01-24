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Италия

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Каррера: «Миранчук — игрок европейского уровня, в Италии он показывает свои лучшие качества»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил игру полузащитника Алексея Миранчука в аренде за «Торино».

«Миранчук — игрок европейского уровня. В Италии он показывает свои лучшие качества. Думаю, он будет востребован в Европе и дальше», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

21 января «Торино» в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл «Фиорентину» со счетом 1:0. Гол на свой счет записал Миранчук.

В текущем сезоне 27-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две голевые передачи в 14 матчах во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-miranchuk-igrok-evropejskogo-urovnya-v-italii-on-pokazy-vaet-svoi-luchshie-kachestva/
Алексей Миранчук
ФК Торино
Массимо Каррера
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