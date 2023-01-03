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Италия

Сегодня, 05:25

Бывший тренер «Спартака» Тедеско может возглавить «Аталанту»

Евгений Козинов
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско может стать новым главным тренером «Аталанты».

Как с ообщает Tuttomercatoweb, итальянский клуб может пригласить немецкого специалиста в случае ухода Джан Пьеро Гасперини. Действующий контракт итальянца рассчитан до 2024 года.

«Аталанта» после 15 туров чемпионата Италии занимает 6-е место в серии А, набрав 27 очков.

Тедеско тренировал «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года. Последним местом работы 37-летнего немца был «Лейпциг», который он возглавлял с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года и выиграл Кубок Германии.

Футбол
ФК Аталанта
Джан Пьеро Гасперини
Доменико Тедеско
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