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Италия

20 мая, 23:55

Бывший тренер «Спартака» Ваноли — в шаге от финала плей-офф серии В

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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«Венеция» под руководством Паоло Ваноли победила в гостях «Палермо» со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче плей-офф серии В.

В первом тайме главный арбитр встречи удалил со скамейки запасных тренера по физподготовке Джампьеро Ашенци, который тоже работал в «Спартаке» с Ваноли. Во втором тайме желтую карточку получил уже сам Паоло.

Россиянин Денис Черышев был в заявке «Венеции», но на поле не вышел.

Ответная встреча состоится 24 мая. Победитель пары сыграет в финале плей-офф с «Кремонезе» или «Катандзаро».

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