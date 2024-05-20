20 мая, 23:55
«Венеция» под руководством Паоло Ваноли победила в гостях «Палермо» со счетом 1:0 в первом полуфинальном матче плей-офф серии В.
В первом тайме главный арбитр встречи удалил со скамейки запасных тренера по физподготовке Джампьеро Ашенци, который тоже работал в «Спартаке» с Ваноли. Во втором тайме желтую карточку получил уже сам Паоло.
Россиянин Денис Черышев был в заявке «Венеции», но на поле не вышел.
Ответная встреча состоится 24 мая. Победитель пары сыграет в финале плей-офф с «Кремонезе» или «Катандзаро».