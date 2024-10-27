Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 14:29

Бывший тренер «Торпедо» рискует вылететь из серии С

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

47-летний Пеп Клотет, руководивший «Торпедо» в 2023 году, стартовал с поражения в серии С.

«Триестина», которую только что возглавил испанец, проиграла в его дебютном матче со счетом 0:1 клубу «Перголеттезе» — одному из прямых конкурентов в борьбе за право остаться в дивизионе А серии С.

После 11 туров новая команда Клотета идет на последнем месте, набрав всего 4 очка. Напрямую в любительскую лигу (серия D) вылетает замкнувший таблицу, а еще четыре клуба проведут стыковые матчи.

За первую игру в «Триестине» Клотет получил от La Gazzetta dello Sport оценку 6,0.

Жозеп Клотет

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
Топурия нокаутировал Холлоуэя! Грузин стал первым, кому это удалось
200 ультрас атаковали поезд с фанатами в Германии
Глава ЦИК сообщил о победе партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах
Раскрыты подробности побега заключенных из ИК-2 в Липецкой области
Сегодня
Вчера
Неделя