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Бывший тренер «Зенита» Спаллетти войдет в итальянский Зал славы

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В понедельник, 11 ноября, экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти будет принят в Зал славы итальянского футбола.

65-летний сециалист, возглавляющий сейчас «Скуадру адзурру», попадет в звездную компанию к Арриго Сакки, Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи.

За кандидатуру Спаллетти проголосовало жюри, составленное из главных редакторов ведущих спортивных редакций Италии — от руководителей авторитетных La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport до их коллег с телеканалов и популярных сайтов.

Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти

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