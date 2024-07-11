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Сегодня, 16:53

Бывший тренер «Зенита» вошел в штаб «Фиорентины»

Георгий Кудинов
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Как стало известно «СЭ», 39-летний Александр Низелик, работавший в тренерском штабе Сергея Семака в «Уфе» и «Зените», подписал контракт на сезон-2024/25 с клубом серии А «Фиорентиной».

Низелик стал одним из ассистентов в новом тренерском штабе «фиалок», который возглавил Раффаэле Палладино.

Александр уже приступил к работе на первом летнем сборе «фиолетовых», который проходит во Флоренции.

Первый сбор продлится до 19 июля и завершится тренировочным матчем против «Реджаны», выступающей в серии В. Свой первый матч в серии А-2024/25 «Фиорентина» проведет в гостях против «Пармы» 17 августа.

Футбол
ФК Зенит
ФК Фиорентина
Александр Низелик
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