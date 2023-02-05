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Италия

Сегодня, 20:44

Экс-тренер «Зенита» Сканавино: «Миранчук — единственное светлое пятно в «Торино»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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Экс-тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино, который живет в Турине, посетил матч 21-го тура серии А «Торино» — «Удинезе» (1:0) и поделился с «СЭ» своими впечатлениями от игры.

— Как вам игра?

— До перерыва чуть не заснул от скуки. Второй тайм вышел чуть повеселее, но в целом большое разочарование — и по качеству игры, и по эмоциям.

— Алексей Миранчук вышел в стартовом составе. Что скажете про него?

— Алексей — единственное светлое пятно в «Торино», если брать сегодняшнюю линию атаки. Все мало-мальские полуострые моменты в первом тайме возникали только благодаря ему. В составе туринцев он точно самый техничный игрок — во всяком случае, среди тех, кого сегодня выпускал на поле Иван Юрич. До перерыва Алексей отдал несколько шикарных передач, ну а в целом атака «Торино» выглядела очень бледно. После перерыва хозяева поля забили гол и вымучили победу, но я сомневаюсь, что кто-то мог получить удовольствие от такой игры.

— При счете 1:0 Миранчук едва не заработал пенальти, согласны?

— Да, он классно убегал к воротам, но в последний момент его остановили с нарушением правил почти на линии штрафной: похоже, там чуть-чуть не хватило до пенальти. Алексей сам взялся исполнять удар с той точки, с которой нередко забивает с игры, но тут попал в стенку. До этого же еще был эпизод, когда Миранчук красиво накрутил сразу двоих удинцев и тоже заработал штрафной. Короче говоря, если кто и порадовал в «Торино» в этот день, то это Миранчук. Ну и Схурс классно сыграл в обороне. Видно, что это весьма качественный защитник.

— Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич вышел на замену. Как он вам?

— Я не узнал того полузащитника, которого в свое время хотел приобрести «Зенит». Возможно, Влашич сейчас не в форме: он сыграл существенно ниже своих возможностей и допустил ряд таких детских ошибок, которые не ждешь от футболиста его уровня.

— А как вам другой бывший игрок ЦСКА — защитник «Удинезе» Бекао?

— Это качественный футболист, заслуживающий выступать в серии А. Он и в обороне хорош, и при стандартных положениях у чужих ворот опасен на втором этаже. Ходят разговоры, что им интересуется миланский «Интер». Не знаю, смог бы Бекао закрепиться там в стартовом составе, но в обойме может и пригодиться.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
2-й тайм

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Алексей Миранчук
Никола Влашич
ФК Торино
ФК Удинезе
Родриго Бекао
1
0
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