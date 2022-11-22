Боккетти находится на грани увольнения из «Вероны»

22 ноября, 16:21
Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти может потерять пост главного тренера «Вероны». Аутсайдер серии А проиграл при Боккетти шесть матчей из шести.
Сейчас в серии А пауза до 4 января, и новый спортивный директор «Вероны» Шон Сольяно дает понять, что рассматривает возможность смены тренера.
Дело осложняется тем, что помимо Боккетти на зарплате в «Вероне» находятся сразу два его предшественника. Сам же Сальваторе стараниями своего агента Андреа Д'Амико подписал недавно уникальный контракт с «Вероной» сроком на целых пять лет.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования