Боккетти находится на грани увольнения из «Вероны»

Бывший защитник «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти может потерять пост главного тренера «Вероны». Аутсайдер серии А проиграл при Боккетти шесть матчей из шести.

Сейчас в серии А пауза до 4 января, и новый спортивный директор «Вероны» Шон Сольяно дает понять, что рассматривает возможность смены тренера.

Дело осложняется тем, что помимо Боккетти на зарплате в «Вероне» находятся сразу два его предшественника. Сам же Сальваторе стараниями своего агента Андреа Д'Амико подписал недавно уникальный контракт с «Вероной» сроком на целых пять лет.